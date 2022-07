POL-ESW: Pressebericht vom 19.07.22 (2)

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 19.07.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Die Eschweger Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits zwischen dem 09.07.22, 10:00 Uhr und dem 10.07.22, 10:00 Uhr in Vierbach ereignet hat. In diesem Zeitraum befuhr ein Pkw den Amselweg in Richtung des Friedhofs. Dort kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Teil des Friedhofzauns. Ein dahinterliegender Grabstein wurde durch den Aufprall umgestoßen. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in ehemalige Gaststätte

Heute Mittag wurde festgestellt, dass in eine ehemalige Gaststätte in der Soodener Straße in Eltmannshausen eingebrochen wurde. Unbekannte brachen eine Tür auf und entwendeten aus den Räumen Geschirr im Wert von ca. 500 EUR. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise: 05651/9250.

Aufbruch

Zwischen dem 12.07.22 und dem 16.07.22 begaben sich unbekannte Täter auf das Kleingartengelände "Diebach" in Eschwege. Nachdem das Eingangstor gewaltsam geöffnet wurde, wurde eine Blechhütte mit Gartengeräten durchsucht und teils verwüstet, jedoch nichts entwendet. Das Schloss der Hütte wurde zuvor aufgebogen und dadurch beschädigt. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

falscher Polizeibeamter

Am gestrigen Vormittag bekam eine 82-Jährige aus Hessisch Lichtenau zunächst einen Anruf, indem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Die 82-Jährige beendete das Telefonat sofort. Kurz darauf erhielt sie einen erneuten Anruf, auch diesmal gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und erklärte die Bargeldbestände im Haus überprüfen zu müssen. Nach diesem Telefonat klingelte etwa 10 Minuten später ein Mann an der Haustür der 82-Jährigen und gab sich dort als Polizeibeamter aus. Hierzu zeigte er auch einen "Dienstausweis" vor, den die 82-Jährige jedoch nicht näher beschreiben konnte. Der Täter ging dann in die Wohnung und entwendete aus dieser Bargeld. Anschließend entfernte er sich kommentarlos und verschwand in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige soll etwa Mitte 50 Jahre alt und ca. 185 cm groß sein. Er trug bei der Tat eine Mütze. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Gegen Laterne gefahren

Um 09:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 91-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg im Bereich "An der Sporthalle" in Unterrieden. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen eine dort aufgestellte Solarlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt; der Gesamtschaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben.

Farbschmierereien

In der vergangenen Nacht kam es in Witzenhausen zu Farbschmierereien an einer Hauswand der ehemaligen Gaststätte "Kirschbaum" am Kirchplatz/ Marktkirche. Dort wurde mit grünem Wachsmalstift mehrere Worte ohne Sinnhaftigkeit in einer Gesamtgröße von 80x100cm aufgemalt. Hinweise: 05542/93040.

