POL-PDLD: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Landau (ots) - In der Zeit zwischen Freitagmorgen 6 Uhr und Montagmorgen 11 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Münzgeldautomaten einer WC-Einrichtung in der Forststraße. Des Weiteren wurden an der Toilettenanlage Aufbruchspuren an einer Tür und Beschädigungen an der Außenanlage festgestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 ...

mehr