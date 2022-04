FW Schalksmühle: Rettungshubschrauber im Einsatz nach Fettbrandexplosion

Tutzing/München (ots) - Die in Wuppertal lebende Künstlerin Eilike Schlenkhoff hat den "PHÖNIX 2022 - Der Kunstpreis für Nachwuchskünstler:innen" gewonnen. Der Preis wird von der eurobuch GmbH seit 2005 gestiftet und erstmals in Kooperation mit dem Programm Werksviertel-Mitte Kunst in München vergeben. Er ...

mehr