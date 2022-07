Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Getreidespeichers

Eschwege (ots)

Um 18:41 Uhr wurde gestern Abend die Leitstelle alarmiert, nachdem ein Feuer in einem Getreidespeicher der Fa. Raiffeisen in Wehretal-Hoheneiche gemeldet wurde. Der Gebäudekomplex befindet sich in der Leipziger Straße. Brandbetroffen war der mittlere Teil des dreiteiligen Komplexes, der sogenannte Speicherturm, in dem sich mehrere Speicherkammern befinden. Zur Brandzeit wurden dort ca. 100 Tonnen Getreide gelagert. Im Einsatz waren über 100 Feuerwehrkräfte aus Eschwege, Wehretal und Sontra, die das Feuer bekämpften. Um die Brand-/ Glutnester zu bekämpfen musste das Dach teilabgedeckt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen ist ein technischer Defekt an einem Motor für das Feuer ursächlich, wodurch möglicherweise Funken über eine Absauganlage in das Dachgeschoß "getragen" wurde. Dies bedarf aber einer weiteren Begutachtung durch Sachverständige in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 100.000 EUR betragen.

