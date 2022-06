Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ausgehobener Gullydeckel kein "Lausbubenstreich"

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Straße "Am Schwimmbad" am Straßenrand einen Gullydeckel ausgehoben und in ein nahegelegenes Gebüsch geworfen. Der Deckel wurde durch eine Streife wieder eingesetzt, nachdem die Tat am Sonntagvormittag festgestellt und gemeldet wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Solche Handlungen sind nicht nur "Lausbubenstreiche", sondern Verkehrsstraftaten, da fehlende Gullydeckel eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer/-innen darstellen können. Die Polizei in Rockenhausen bittet daher um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell