Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kusel (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 08.40 Uhr wurde durch Zeugen in der Glanstraße am dortigen "Musikantenkreisel" ein Verkehrsunfall gemeldet. Die 73-Jährige Fahrerin eines roten Kleinwagens soll im Kreisel von der Fahrbahn abgekommen sein und dort einen Straßenmast touchiert haben. Anschließend hat sie ihre Fahrt fortgesetzt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Während der Weiterfahrt nach Hause verlor sie anschließend in der Bahnhofstraße, aufgrund ihrer Beschädigungen, den Frontstoßfänger. An ihrer Wohnadresse konnte die Fahrerin, sowie das beschädigte Fahrzeug angetroffen werden. Die Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.5000,-EUR. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell