POL-PDKL: Erneut gleicher Paketdienstfahrer auffällig!

Henschtal (ots) - In der Nacht zu Samstag, den 18.06.2022, wurde gegen 03:30 Uhr, aus der Bachstraße das Quad der Marke Zhejiang Cfmoto (RC) in den Farben schwarz-grün-ocker durch bisher unbekannte Personen aus der Hofeinfahrt entwendet. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können bittet die Polizei Kusel sich unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kusel POLIZEIPRÄSIDIUM ...

