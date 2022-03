Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrüche in Brakel - Zeugenaufruf

Brakel (ots)

Ein Einbruch in eine Tierarztpraxis und ein versuchter Einbruch in ein Blumengeschäft in Brakel beschäftigen die Polizei.

Im Zeitraum von Dienstag, 08. März, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 09. März, 07.15 Uhr, wurde eine Tierarztpraxis das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Praxis im Industriegebiet an der Warburger Straße. Entwendet wurden geringe Summen an Bargeld. Den verursachten Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 1.000 Euro.

Am Freitag, 11. März, hatte ein Einbrecher um 04.45 Uhr versucht, in ein Blumengeschäft Am Markt einzudringen. Dies gelang ihm nicht. Vom Tatort hatte sich eine männliche Person entfernt, die ca. 180 cm groß und ca. 20 Jahre alt gewesen sein soll. Der Einbrecher hatte eine schlanke Statur und trug schwarze Bekleidung, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und eine dunkle Kopfbedeckung. Der in diesem Fall entstandene Schaden wir von der Polizei auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Straftaten besteht, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell