Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit zwei verletzten Personen

Willebadessen (ots)

Bei einem Wendemanöver ist es am Mittwoch, 09. März, auf der K 19 zwischen Willebadessen und dem Ortsteil Helmern zu einem Unfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzt haben.

Gegen 11.45 Uhr war eine 28-jährige Frau mit ihrem Skoda Richtung Helmern unterwegs und hielt am rechten Fahrbahnrand der Kreisstraße an. Ein nachfolgender 22-jähriger VW-Fahrer wollte links an dem Fahrzeug vorbeifahren, als die Skoda-Fahrerin ein Wendemanöver einleitete. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Skoda-Fahrerin und der VW-Fahrer leicht verletzt wurden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß aufgrund erheblicher Frontschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisstraße bis 14.00 Uhr. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell