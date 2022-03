Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwer verletzte Person bei Unfall

Nieheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Anhänger eines Traktors auf einer Landstraße bei Nieheim ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Am Dienstag, 08. März, war gegen 08.30 Uhr ein 55-Jähriger aus Marienmünster mit einem Traktor mit Güllefassanhänger auf der L 755 von Bredenborn aus Richtung Nieheim unterwegs. Im Bereich einer Einmündung wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich setzte eine 62-Jährige mit ihrem Mazda zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mazda gegen den hinteren Reifen des Anhängers stieß. Die Mazda-Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Marienmünster in ein Krankenhaus. Am Mazda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die L 755 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme von der Polizei bis 10.00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell