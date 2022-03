Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand in Höxter

Höxter (ots)

Bei einem Brand in einem Dachgeschoss in Höxter ist erheblicher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Den Einsatzkräften wurde am Montag, 07. März, gegen 08.20 Uhr, ein Feuer in einem freistehenden Zweifamilienhaus an der Hackelbreite gemeldet. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, stellte ein Brandermittler der Kriminalpolizei Höxter fest, dass der Brand durch einen in Betrieb genommenen Trockner ausgelöst wurde.

Das Badezimmer brannte komplett aus. Der Wohnbereich im Dachgeschoss war durch Qualm und Hitze stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Hackelbreite für den Fahrzeugverkehr. Die Sperrung konnte gegen 09.30 Uhr aufgehoben werden. /ell

