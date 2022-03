Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Trickdiebstahl in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Nach dem Diebstahl eines Portemonnaies in Bad Driburg hat der Besitzer seine Geldbörse ohne das Bargeld zurückbekommen. Als ihm anschließend bewusst wurde, wie es zu dem Diebstahl in Bad Driburg gekommen war, informierte er die Polizei über die Vorgehensweise des Täter-Duos.

Am Mittwoch, 09. März, meldete ein 75-jähriger Mann aus Bad Driburg der Polizei einen Diebstahl. Ihm war gegen 13 Uhr in einem Lebensmittelmarkt Am Siedlerplatz das Portemonnaie mit Bankkarten und Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen worden.

Die Beamten der Polizeiwache Bad Driburg führten sofort eine sogenannte KUNO-Sperrung durch. Dadurch wird bei den Handelsunternehmen veranlasst, dass das Bezahlen in Geschäften mit Bankkarten nicht mehr mit einer Unterschrift möglich ist. Die Karte wird dann im Geschäft für das Lastschriftverfahren abgelehnt. Ein Bezahlen ist dann nur in Verbindung mit der PIN möglich. Dies schützt Opfer davor, dass Diebe die Unterschrift fälschen können und das Bankkonto belastet wird.

Als der bestohlene Mann nach der Anzeigenerstattung die Polizeiwache wieder verlassen hatte, meldeten sich ehrliche Finder des Portemonnaies bei dem Eigentümer. Das Bargeld war jedoch bereits entnommen worden.

Der Bad Driburger informierte am Donnerstag, 10. März, die Polizei über die mögliche Vorgehensweise der Täter, denen er zum Opfer gefallen war. Der 75-jährige Bestohlene befand sich in dem Lebensmittelmarkt an einem Regal, als ein ca. 50-jähriger Mann einen Karton aus dem obersten Regal herausheben wollte, der direkt herabzufallen drohte. Der hilfsbereite 75-Jährige packte mit an, den Karton unbeschadet herunterzuheben. Bei diesen Bemühungen kam dem Senior ein ca. 14-jähriges Mädchen mehrfach körperlich nahe, so dass er vermutet, dass der Mann ihn abgelenkt hatte, damit das Mädchen den Diebstahl der Geldbörse aus seiner Jackentasche begehen konnte.

Die Polizei warnt daher vor Trickdiebstahl jeglicher Art.

Tipps der Polizei:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie nötig.

Bewahren Sie die PIN und Zahlungskarten getrennt auf.

Bewahren Sie keinen Zettel mit der PIN in Ihrem Portemonnaie / Ihrer Handtasche auf.

Tragen Sie Ihr Portemonnaie, Ihr Smartphone und weitere Wertgegenstände in verschiedenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Hand- und Umhängetaschen sollten Sie verschlossen auf der Körpervorderseite tragen, so dass die Verschlussseite zum Körper zeigt.

Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse können hilfreich sein.

Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Wenn Sie Opfer eines Diebstahls von Bankkarten geworden sind, suchen Sie direkt die Polizei zur Anzeigenerstattung auf, damit auch eine KUNO-Sperrung veranlasst werden kann. /ell

