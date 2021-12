Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen

Kreis Konstanz) Autofahrer schleudert auf der Autobahn 98 in Leitplanke (08.12.2021)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 6 Uhr auf der Autobahn 98 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach. Ein 30-Jähriger geriet nach einem Fahrfehler mit einem Audi ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen eine Leitplanke prallte. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, an den Leitplanken in Höhe von etwa 1.000 Euro.

