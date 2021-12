Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Kreis Rottweil) Falscher Impfpass fliegt in Apotheke auf (07.12.2021)

Oberndorf (ots)

Einen gefälschten Imfpass vorgelegt hat ein Mann in einer Apotheke in Oberndorf am Dienstagabend gegen 18 Uhr. Ein 30-Jähriger versuchte, mit der Vorlage eines gefälschten Impfpasses ein digitales Zertifikat zu erlangen. Die Fälschung fiel auf, die Polizei stellte den Impf-Ausweis sicher und leitete Ermittlungen gegen den 30-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell