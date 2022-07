Polizei Eschwege

POL-ESW: 92-Jährigen im Krankenfahrstuhl umgefahren

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

92-Jähriger erlitt Kopfverletzung

Um 11:46 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 92-Jähriger aus der Gemeinde Riggau in einem Krankenfahrstuhl die Blumenstraße in Röhrda. Ein 29-Jähriger aus Bebra war zu dieser Zeit mit einem Sprinter als Paketauslieferungsfahrer unterwegs und hielt in der Blumenstraße an, um auszuliefern. Im Anschluss daran beabsichtigte der 29-Jährige in der rückwärtigen Einfahrt zu wenden, um in die Gegenrichtung weiterzufahren. Dazu fuhr er zuerst wenige Meter rückwärts und übersah dabei den dahinterfahrenden 92-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Krankenfahrstuhl umstürzte. Der 92-Jährige fiel auf den Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Dabei zog er sich eine stark blutende Kopfwunde zu. Er wurde durch die Besatzung des Rettungswagens und den Notarzt (mit Hubschrauber eingeflogen) versorgt und im Anschluss in das Krankenhaus Eschwege stationär eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

