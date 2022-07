Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flächenbrände in Lampaden und Baldringen

Baldringen - Lampaden (ots)

Am Sonntagmittag kam es in den Gemarkungen Baldringen und Lampaden zu Flächenbränden, die aufgrund des beherzten und schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren und herbeieilender Landwirte rasch bekämpft wurden. In Baldringen brannte die abgemähte Fläche eines Getreidefeldes. In Lampaden, zwischen Obersehr und dem Dreikopf, brannte eine Wiesenfläche. Aus Vorsichtsgründen wurden die Bewohner eines naheliegenden Aussiedlerhofes in Sicherheit gebracht. Hinweise auf Fremdeinwirkung durch Dritte liegen der Polizei bislang nicht vor. Es ist trotzdem nicht auszuschließen, dass eine achtlos weggeschnippte Zigarettenkippe oder der Boden einer Glasflasche durch den Brennglaseffekt die Feuer ausgelöst haben könnten. Vor dem Hintergrund der langandauernden Trockenheit warnt die Polizei daher vor achtlosem Umgang mit offenem Feuer und Rauchen in der Natur. Auch Lagerfeuer beim wilden Camping könnten die Ursache für Waldbrände sein.

