Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkw-Diebstahl endet im Krankenhaus

Eschwege (ots)

In den gestrigen späten Abendstunden betrat ein 34-Jähriger aus Witzenhausen ein Grundstück in der Straße "Im Kleinen Felde" in Witzenhausen. Aus der Garage entwendete er einen Fahrzeugschlüssel, einen weißen Pullover und zwei Kästen Bier. Beim Verlassen des Grundstücks zerschmetterte er eine der Flaschen und entwendet einen Pkw Opel.

gegen Hauswand geschleudert

Mit diesem befuhr er dann gegen 02:00 Uhr die B 451 aus Richtung Großalmerode kommend in Fahrtrichtung Witzenhausen. In der Ortslage Trubenhausen geriet er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Straßenlaterne und anschließend durch den Flutgraben weiter. Hierbei querte er die Straße "In der Welsebach", überfuhr eine angrenzende Wiese und wurde aufgrund des Überfahrens eines Findlings an die Hauswand eines Anwesens katapultiert. Dort kam das Auto auf dem Dach zum Liegen.

Durch Feuerwehr geborgen

Der 34-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Am PKW, an der Hauswand sowie an der Straßenlaterne entstand erheblicher Sachschaden. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt in das Klinikum Kassel verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Fahrzeuges angeordnet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Großalmerode, Weißenbach, Trubenhausen und Uengsterode.

Bereits vorher schon auffällig

Der 34-Jährige war bereits in der Nacht zum Montag (01:54 Uhr) aufgefallen, als er alkoholisiert mit einem Moped unterwegs war (PM v. 25.07.22 - Trunkenheit im Verkehr). Des Weiteren wurde er gestern Nachmittag in Höhe der Schiwo-Tankstelle in Witzenhausen erneut auf dem Moped fahrend angetroffen. Auch da war er wieder alkoholisiert, so dass das Moped diesmal sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell