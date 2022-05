Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch und Einbruchsversuch in zwei Objekte - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom 10.05.22 auf den 11.05.22 ist es in Pinneberg zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte und einem versuchten Einbruch in eine Einrichtung eines Wohlfahrtsverbandes gekommen.

Zwischen 18:00 Uhr und 06:40 Uhr drangen unbekannte Täter auf noch nicht bekannte Weise in eine KiTa in der Reichenberger Straße ein und durchsuchten diese. Entwendet wurde ein sehr niedriger Bargeldbetrag.

Zwischen 22:00 Uhr und 10:00 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Einrichtung eines Wohlfahrtsverbandes in der Berliner Straße gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeiten verdächtige Beobachtungen in Nähe der Tatorte gemacht haben oder verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in Nähe der beiden Tatorte gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell