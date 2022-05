Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kummerfeld - S-Klasse entwendet - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10.05.2022) ist an der Bundestraße in Kummerfeld in Höhe Forstkoppel zum Diebstahl einer Mercedes S-Klasse gekommen.

Unbekannten entwendeten die silberfarbene Mercedes-Limousine vom Gelände eines Autohandels.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell