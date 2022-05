Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (11.05.22) ist es in der Rugenbergener Straße in Ellerbek zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

In der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 15:10 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Rückseite des Hauses gewaltsam Zutritt in das Objekt.

Nach ersten Ermittlungen wurden Münzen und Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

