Polizei Eschwege

POL-ESW: Erst Ruhestörung, dann Widerstand

Eschwege (ots)

Um 02:36 Uhr vergangene Nacht wird die Polizei in Eschwege darüber informiert, dass an der Wassertretstelle "Hospitalbrunnen" in Eschwege eine männliche Person überlaute Musik hören würde. Bei der anschließenden Personenkontrolle durch die Polizeistreife kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen der Person, bei dem es sich um einen 26-Jährigen aus Eschwege handelt, so dass eine zweite Streife hinzugezogen werden musste. Der 26-Jährige trat und schlug nach den Polizeibeamten, gab an, dass er Corona habe und versuchte durch Spucken diese zu treffen. Dabei beleidigte er die Polizeibeamten noch aufs Übelste. Nachdem er dann "unter Kontrolle" war, wurde er in das ZPP nach Eschwege gebracht, da er offensichtlich auch unter Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von ca. 0,7 Promille. Zuvor hatte der 26-Jährige einen in der Nähe befindlichen Liegestuhl angezündet, so dass der städtische Bauhof heute Morgen angefordert wurde, um den verbrannten Liegestuhl und umherliegende Glasscherben zu entsorgen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell