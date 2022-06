Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Lastkraftwagen fährt aus Ausfahrt - Radfahrerin will Kollision vermeiden und stürzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 29.06.2022, gegen 07.30 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Moersenstraße in Viersen-Süchteln. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec die Moersenstaße in Fahrtrichtung Horionstraße. Auf Höhe einer Einfahrt nahm die Viersenerin einen weißen Lastkraftwagen wahr, der aus dieser Einfahrt links in Richtung Horionstraße abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 55-Jährige ihr Pedelec ab, konnte einen Sturz aber nicht mehr vermeiden. In Folge des Aufpralls wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Die Insassen des weißen Lastkraftwagens, zwei Männer, halfen der Viersenerin zunächst, entfernten sich aber dann zügig vom Unfallort. Falls Sie nähere Infos zu dem Unfallhergang und dem Fahrer des Lkws geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162-377-0. /AM (572)

