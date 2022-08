POL-ESW: Pressemeldung zum Open Flair (09.08.22)

Eschwege (ots) - Diebstahl einer Geldbörse, mit EC-Karte Geld abgehoben Am vergangenen Samstag, 06.08.22 wurde einer 61-Jährigen aus Witzenhausen, die im "Kaufland" in Eschwege einkaufen war die Geldbörse gestohlen. Zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde ihr das Portmonee in einem unbemerkten Augenblick aus der Handtasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente sowie die Bankkarte in der ...

mehr