POL-F: 220405 - 0390 Frankfurt-Ostend: Fahrraddiebstahl bemerkt - 23-jähriger Mann festgenommen

(dr) Polizeibeamte des 5. Polizeireviers haben gestern Abend (04. April 2022) einen 23-jährigen Mann im Ostend festgenommen, bevor dieser Beute machen konnte. Das Objekt seiner Begierde, ein Mountainbike, blieb weiter an einem Mast angeschlossen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 18:15 Uhr einen Mann, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte, das in der Ostparkstraße an einem Laternenmast angeschlossen war. Währenddessen hielt dieser einen Bolzenschneider in der Hand und trat auch mehrfach gegen das Rad. Eine alarmierte Streife begab sich daraufhin umgehend zu der gemeldeten Örtlichkeit und traf wenig später auf einen 23-jährigen Mann, den sie kurzum festnahm. In dessen Nähe fanden die Polizeibeamten auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, einen Bolzenschneider sowie Schraubendreher. Sie stellten die Beweismittel sicher. Das von dem Festgenommenen ersehnte Fahrrad verblieb aufgrund des noch intakten Fahrradschlosses vor Ort.

Für den 23-Jährigen ging es derweil auf dem Rücksitz des Streifenwagens auf ein Polizeirevier. Anschließend verbrachten die Beamten den jungen Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

