Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220404 - 0387 Frankfurt-Höchst: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (03. April 2022) ereignete sich an der Kreuzung Leunastraße / Höchster Farbenstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Ein mit drei Personen besetzter VW Golf war gegen 22:15 Uhr auf der Leunastraße unterwegs. Der Fahrer des VW beabsichtigte im weiteren Verlauf an der Kreuzung Leunastraße / Höchster Farbenstraße nach links in die Höchster Farbenstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war ein mit zwei Personen besetzter Opel Corsa, der aus Richtung Unterliederbach kam, auf der Liederbacher Straße unterwegs und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Beide Fahrzeuge stießen in der Folge frontal zusammen. Sowohl die drei 18, 20 und 21 Jahre alten Heranwachsenden im VW als auch der 29-jährige Fahrer und seine 31-jährige Begleitung im Opel wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An den zwei verunfallten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Bereich um die Unfallstelle kam es zu einer mehrstündigen Sperrung der Fahrbahn.

Wer den VW zur Unfallzeit fuhr, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich beim 17. Polizeirevier unter der 069 / 755 -11700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

