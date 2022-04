Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220404 - 0385 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Jugendliche lösen größeren Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstagnachmittag (02. April 2022) kam es im Stadtteil Bergen- Enkheim zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein Zeuge hatte gemeldet, dass mehrere Jugendliche versuchen auf dem Parkdeck des "Hessen-Centers" ein Fahrzeug in Brand zu setzen. Durch die alarmierten Streifen konnten die Jugendlichen in unmittelbarer Nähe des vermeintlichen Tatortes angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung stellte sich heraus, dass diese mit brennendem Grillkohleanzünder Fußball spielten. Dabei geriet ein Stück des brennenden Grillkohleanzünders unter ein geparktes Fahrzeug. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

