Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Wohnungseinbruch

Wittlich-Bombogen (ots)

In der Zeit vom 29.12.2021, 15:00 Uhr bis zum 30.12.2021, 14:20 Uhr, kam es in Wittlich-Bombogen in der Straße "An der Neuwiese" zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Der oder die Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer und brachen in das Haus ein. Hier suchten sie in allen Räumen nach Diebesgut und durchwühlten zum Teil Schränke und Schubladen. Zu der Schadenssumme kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, welche in genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wittlich, Tel. 06571/9260 oder per E-Mail: piwittlich@polizei.rlp.de.

