POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke stehenden silbernen Ford und fuhr anschließend davon. Der Ford wurde linksseitig im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

