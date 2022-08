Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Unfallflucht in Franckstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 20:20 Uhr und 23:45 Uhr wurde in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz ein geparkter schwarzer Ford beschädigt. Der Pkw stand parallel zur Fahrbahn in einer Parklücke vor einem Kindergarten und wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer gestreift. Der Ford wies linksseitige Beschädigungen von der Stoßstange bis zur Fahrertür auf. Weiterhin war der linke Außenspiegel abgebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07042 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell