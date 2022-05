Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: 280.000 EUR beim Shopping sparen? - So nicht! Zoll stoppt Lieferung mit Plagiaten

Braunschweig (ots)

Anfang der neunziger Jahre war ein beliebtes Zubrot von Fernfahrern westliche Mode aus Versandhauskatalogen nach Osteuropa zu bringen. Die illegale Variante des entgegensetzten Modeversands beendete am 06. Mai 2022 der Braunschweiger Zoll an der Bundesautobahn 2 nahe Peine. Bei der Kontrolle eines polnischen Kleintransporters mit Kurierfracht auf dem Weg nach Großbritannien fielen fünf Kartons und zwei Säcke auf, die alle von der gleichen Person in Polen für die gleiche Adresse in Großbritannien aufgeben worden waren. Beim Öffnen wurde an Hand der Qualität und Aufmachung schnell klar: die insgesamt 462 Kleidungsstücke und Taschen sind auf keinen Fall Produkte der hochpreisen Sport- und Designermarken, deren Aufdruck sie tragen. Wären die Warenoriginal gewesen, hätten sie einen Wert von rund 280.000 EUR. So sind die billigen Fälschungen für den Versender und Empfänger trotzdem teuer geworden: sie wurden sichergestellt und werden wahrscheinlich zeitnah vernichtet.

Original-Content von: Hauptzollamt Braunschweig, übermittelt durch news aktuell