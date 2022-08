Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 22-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamten ermittelt das Polizeirevier Leonberg gegen einen 22 Jahre alten Mann. Aus bislang unbekannter Ursache pöbelte der 22-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr im Bereich der Eltinger Straße in Leonberg verschiedene Passanten und Kinder an. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg konnte den Aggressor vor einem Imbiss feststellen. Der sichtlich aggressive und mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 22-Jährige beleidigte sofort gegen die einschreitenden Beamten lauthals. Nachdem dieser vorläufig festgenommen und die Handschließen angelegt werden sollte, wehrte sich der junge Mann gegen die Maßnahmen und rannte auf die Fahrbahn. Nachdem weitere Beamte zur Unterstützung eintrafen, konnte der 22-Jähriger unter erheblichem Kraftaufwand schlussendlich vorläufig festgenommen und in einen Streifenwagen gesetzt werden. In diesem Zuge spuckte und trat er nach den Einsatzkräften, hierbei verletzte er zwei Polizeibeamtinnen leicht. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

