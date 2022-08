Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schönaich: Täterfestnahme nach zweifachem Raubüberfall auf Antiquitätengeschäft (Nachtragsmeldung)

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am 22.07.2022 und am 01.08.2022 jeweils einen Raubüberfall auf ein Antiquitätengeschäft in Schönaich begangen hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5286881), führte eine am letzten Mittwoch veranlasste Öffentlichkeitsfahndung zu einem raschen Fahndungserfolg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5288694). So konnte der 78-jährige Tatverdächtige bereits am Donnerstag, 04.08.2022 nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Böblinger Innenstadt festgenommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen am Wohnort des Seniors wurden unter anderem auch die mutmaßlichen Tatwaffen, eine Schreckschusspistole und ein Messer, aufgefunden. Da aufgrund des Alters sowie der Gesamtumstände der Tat nicht von einer Fluchtgefahr auszugehen ist, wurde von der Beantragung eines Haftbefehls abgesehen und der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell