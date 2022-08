Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fenster nicht geschlossen

Diebe steigen ein

Bocholt (ots)

Mutmaßlich durch ein nicht geschlossenes Fenster sind Unbekannte in ein Restaurant an der Straße Casinowall eingestiegen. Sie erbeuteten zwei Kellnerportemonnaies sowie Bargeld. Zu dem Geschehen kam es am Montag, 01.08.2022, zwischen 00.00 Uhr und 09.30 Uhr. Die Kriminalpolizei Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

