POL-BOR: Bocholt - Kühltransporter entwendet

Heek (ots) - Leichte Verletzungen hat sich eine 29 Jahre alte Rennradfahrerin am Montag, 01.08.2022, in Heek zugezogen. Die Heekerin war gegen 18.55 Uhr zusammen mit einem weiteren Rennradfahrer, einem 32-jährigen Heeker, auf dem Radweg der Landesstraße 574 in Richtung Legden unterwegs, als dieser an der Einmündung mit der Kreisstraße 61 verkehrsbedingt bremsen musste. Dieses bemerkte die Frau zu spät, fuhr auf und ...

