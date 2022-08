Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorrollerfahrer überholt Auto, über den Gehweg

Stadtlohn (ots)

Als am Montagabend eine Zeugin mit rund 30 km/h auf dem Hessenweg unterwegs war, wurde sie von einem Motorrollerfahrer überholt. Der Fahrer hatte sein Gefährt ohne Versicherungskennzeichen über den Gehweg gesteuert, auf dem Sitz saß eine zweite Person. Die Zeugin versuchte, die Beiden anzuhalten: Zunächst gelang das Unterfangen nicht. Die Fahrt der Jugendlichen endete jedoch auf einem abgeernteten Getreidefeld. Der Fahrer gab an, den Roller am Tag zuvor über Ebay erworben zu haben. Eindeutig geklärt werden konnten die Eigentumsverhältnisse nicht. So rückte ein Abschlepper an: Die Beamten hatten die Sicherstellung des Zweirades angeordnet. Da der 17-Jährige lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen konnte, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein. (db)

