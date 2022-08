Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Brandmelder ausgelöst

Randalierer am Werk

Ahaus (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zum Dienstag zu mehreren Brandmeldealarmen in Ahaus aus. Wie sich herausstellte, lagen jedoch keine Notsituationen vor, als 30 Männer und Frauen der Berufs- sowie der Freiwilligen Feuerwehr am Montag, 01.08.2022, gegen 23.00 Uhr zu den Einsatzorten an der Bahnhofstraße und Königstraße eilten. Mutwillig hatten unbekannte Randalierer die Scheiben von Brandmeldern zerschlagen und die Notrufknöpfe gedrückt. In der jüngsten Vergangenheit war es bereits mehrfach zu gleichgelagerten Alarmauslösungen in den Tiefgaragen an der Bahnhof- sowie Königstraße gekommen. Das Verhalten stellt keinen "Dumme Jungen Streich" dar. Es ist gefährlich, unsozial und obendrein eine Straftat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

