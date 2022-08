Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Taschendiebe greifen zu

Gronau (ots)

In einem Discounter an der Königstraße sowie in einem Verbrauchermarkt an der Enscheder Straße haben am Montag, 01.08.2022, Taschendiebe Kunden bestohlen. Gegen 09.45 Uhr bemerkte eine Geschädigte an der Kasse des Marktes, dass aus einer Handtasche die Geldbörse entwendet worden war. Der Frau ist ein circa 1,85 Meter großer Mann im Alter von circa 60 Jahren mit ungepflegtem Erscheinungsbild aufgefallen, als er ihr nahe kam. Der Unbekannte mit welligem, mittelblondem Haar war bekleidet mit einem blauweiß-gestreiften Hemd und blauer Jeanshose. Er sprach mit niederländischem Akzent. Ob es sich dabei um den Dieb handelt, ist unklar. Zu einem gleichgelagerten Fall kam es gegen 10.15 Uhr in dem Discounter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

