Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen mit Auto unterwegs

Reken (ots)

Weil er mit seinem Pkw auf der B67-Abfahrt "Reken" wegen Kraftstoffmangels liegengeblieben war, wurde ein 20 Jahre alter Dortmunder gegen 06.30 Uhr am Sonntag, 31.07.22, durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass dem Dortmunder die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf Amphetamine und den Cannabiswirkstoff THC. Dies hatte neben dem Strafverfahren eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt zur Folge. Damit nicht genug, gegen den Mann bestand ein Erzwingungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund. Nach dem ein Verwandter das Bußgeld in einer Höhe 1.300 Euro (plus Gebühren etc.) zur Abwendung der 26-tägigen Erzwingungshaft entrichtet hatte, wurde der 20-Jährige wieder entlassen. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell