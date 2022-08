Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Molotow-Cocktail auf Firmengelände

Isselburg (ots)

Am Samstag, 30.07.22, wurde ein Zeuge gegen 22.40 Uhr auf einen brennenden Gegenstand aufmerksam, der auf einem Firmengelände an der Industriestraße lag. Die alarmierte Feuerwehr fand einen Molotowcocktail vor, bei dem lediglich das als Lunte genutzte Papiertuch brannte. Eine Explosion der mit Benzin gefüllten Flasche und damit ein Brandschaden an einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Werbebanners konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Ob die Flasche auf das Gelände geworfen oder dort abgelegt und entzündet wurde, steht nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02871-2990). (fr)

