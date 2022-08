Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrer fährt gegen Autotür

Ahaus (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Wagen und einem Radfahrer ist es am Samstag, 30.07.2022, in Ahaus gekommen. Der Autofahrer wollte gegen 17.00 Uhr von der Marienstraße nach links auf eine Hauseinfahrt abbiegen, als ein Radfahrer gegen seine Beifahrertür stieß. Der Unbekannte hatte den Gehweg der Marienstraße in Richtung Hessenweg befahren und war bei dem Zusammenstoß gestürzt. Er rappelte sich wieder auf und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

