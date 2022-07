Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brandstiftung in Wetterhütte

Vreden (ots)

Unbekannte haben eine hölzerne Sitzbank eines Unterstandes in der Bauerschaft Kleinemast in Vreden in Brand gesetzt. Zeugen hatten noch versucht, die Flammen zu ersticken, vergebens. Erst die Feuerwehr konnte den Brand des fest eingebauten Möbels löschen. Eine unbekannte Frau hatte die Zeugen am Samstag, 30.07.2022, gegen 08.55 Uhr auf das Feuer aufmerksam gemacht. Da sie einen wichtigen Termin hatte, fuhr diese jedoch weiter. Die Polizei bittet die Hinweisgeberin sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit den Brandermittlern der Kriminalinspektion 1 in Borken aufzunehmen: Tel. (02861) 9000. (db)

