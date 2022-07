Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfall auf Kreuzung

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 89 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Rhede am Samstag, 30.07.2022, erlitten. Der Rheder wollte gegen 12.15 Uhr von der Brünener Straße nach links in den Dännendiek abbiegen, als er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 61-Jährigen kollidierte. Die Autofahrerin aus der Schweiz war auf der Johann-Strauß-Straße unterwegs. Sie beabsichtigte geradeaus auf die Brünener Straße zu fahren. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell