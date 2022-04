POL-BO: Polizei zieht Raser in der Bochumer Innenstadt aus dem Verkehr

Herne (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 15. April, sind zwei Jugendliche vom Unfallort geflüchtet und haben wenig später einen zweiten Unfall verursacht. Das Auto war als gestohlen gemeldet. Der erste Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr an der Amtmann-Winter-Straße in Herne. In Höhe der Hausnummer 3 fuhr ein 16-jähriger Herner mit einem Pkw ...

mehr