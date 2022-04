Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Unfälle mit gestohlenem Pkw: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 15. April, sind zwei Jugendliche vom Unfallort geflüchtet und haben wenig später einen zweiten Unfall verursacht. Das Auto war als gestohlen gemeldet.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr an der Amtmann-Winter-Straße in Herne. In Höhe der Hausnummer 3 fuhr ein 16-jähriger Herner mit einem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht und kollidierte dabei mit einem stehenden Auto. Der jugendliche Fahrer entfernte sich gemeinsam mit seinem 13-jährigen Beifahrer (ebenfalls aus Herne) von der Unfallörtlichkeit auf der Wibbeltstraße in Richtung Berliner Straße.

Anschließend bog der flüchtige Pkw-Fahrer nach rechts in die Straße "Am Buschmannshof" ab und kam im Kreuzungsbereich Am Buschmannshof/Hauptstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit einer Straßenlaterne und kam zum Stehen.

Die beiden Jugendlichen flüchteten fußläufig aus dem verunfallten Auto, konnten aber kurze Zeit später im Rahmen der Nahbereichsfahndung vorläufig festgenommen werden.

Das verunfallte Fahrzeug war als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell