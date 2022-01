Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zeugen gesucht - Nächtlicher Einbrecher wird von Bewohner gestört und flüchtet

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (18.01.) gegen 02:10 Uhr wurde der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Büscherhöfen in Leichlingen auf seltsame Geräusche aus dem Erdgeschoss aufmerksam.

Als er mit einer Taschenlampe nach der Ursache schaute, sah er plötzlich eine unbekannte Person an seiner Terrassentür, die gerade gewaltsam versuchte, ins Haus zu gelangen. Der Täter erschrak vom Licht der Taschenlampe und flüchtete fußläufig in Richtung eines nahegelegenen Lebensmittelgeschäftes.

Die Polizei konnte vor Ort feststellen, dass der Täter zuvor bereits versuchte in die Kellerräume des Gebäudes zu gelangen. Nachdem der Bewohner den unbekannten Einbrecher auf frischer Tat ertappte, ließ er das Tatwerkzeug am Tatort zurück. Der Schaden an der Terrassentür wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. Der Bewohner konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: männlich, circa 1,80 m groß, circa 40 Jahre alt, sportliche Statur, beige Jacke, Wollmütze.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen, eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst veranlasst und sucht nun nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell