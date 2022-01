Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Sanitätshaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (17.01.) gegen 07:10 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Sanitätshauses auf der Hauptstraße in Bergisch Gladbach einen Einbruch in das Ladengeschäft, welches zuvor am Samstag (15.01.) gegen 13:00 Uhr ohne besondere Auffälligkeiten verlassen wurde.

Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich durch die Haupteingangstüre Zugang zum Verkaufsraum der Firma, durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei verständigte den Erkennungsdienst, um mögliche Spuren zu sichern. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

