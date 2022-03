Wesel (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Corona-Testzentrum an der Ringenberger Straße in Hamminkeln ein und stahlen einen Laptop. In Wesel kappten Unbekannte ein Starkstromkabel einer Teststation an der Reeser Landstraße. Das erbeutete Kabel (ca. 10 Meter lang) nahmen sie mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die die Polizei unter der Telefonnummer 0281 / 1070. Kontakt für ...

