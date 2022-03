Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in Spielhalle

Xanten (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (heute), gegen 03.37 Uhr, in eine Spielhalle an der Sonsbecker Straße ein. Sie öffneten mehrere Spielautomaten und erbeuteten u.a. Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell