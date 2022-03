Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbus - zwei Leichtverletzte

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 01.03.2022, gegen 14.40 Uhr, kam es in Kamp-Lintfort im Verlauf der Ebertstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Dabei fuhr ein 73-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Pkw von einem Grundstück in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Bus der Linie 911. Durch den Unfall wurden zwei 62-jährige Busfahrgäste leicht verletzt. Sie wurden für weitere Untersuchungen mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Linienbus war im weiteren Verlauf nicht mehr einsatzfähig.

