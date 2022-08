Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Durch den Keller gelangte in der Nacht zum Montag, 01.08.2022, ein noch unbekannter Einbrecher in ein Reihenhaus an der Gneisenaustraße. Er entwendet eine schwarze Sporttasche (Tommy Hilfiger) und eine Tasche mit Bekleidung. Der Täter verließ das Haus über die Hauseingangstür und wurde dabei videografiert. Die Auswertung der Aufnahmen dauert an. Der Täter war vermutlich hell gekleidet (Pullover, Cap, Shorts). Die Tat trug sich zwischen 03.15 Uhr und 03.30 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell